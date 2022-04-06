В Миассе мужчина пойдет под суд за хищение 280 тысяч рублей у родителей дошкольников

Обвиняемый предлагал услуги обмена детскими садами, но фактически не оказывал их

В Миасском городском суде рассмотрят дело о мошенничестве в отношении местного жителя. По версии следствия, он похитил более 278 тысяч рублей у родителей дошкольников, которые подыскивали места в детские сады. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый вступал с родителями в переписку на сайте obmen-sadami.ru. Представляясь каждый раз сотрудником управления образования, мужчина предлагал за деньги получить место в желаемом дошкольном учреждении.

«Войдя в доверие к потерпевшим, предоставлял свою банковскую карту, на которую просил перевести деньги — от 3 до 24 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Так миасцу удалось обмануть 23 человека из Челябинской, Ижевской, Ростовской, Саратовской и других областей РФ.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).