В Миассе мужчина получил срок за экстремизм и попытку подкупа

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ

Миасский городской суд вынес приговор жителю региона за публичные призывы к экстремизму и дачу взятки должностному лицу (статьи 280 УК РФ, 291 УК РФ). Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Мужчина публиковал материалы экстремистской направленности в «Телеграме», а потом предложил деньги сотруднику УФСБ, чтобы замять дело.

«Суд приговорил виновного к наказанию в колонии общего режима сроком на 3 года и 6 месяцев и штрафу 150 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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