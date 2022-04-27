В Миассе мужчина покончил с собой после смерти супруги

Спасателям пришлось взломать железную дверь, запертую изнутри

В частном доме СНТ «Строитель 2» в Миассе мужчина не справился с горем после смерти супруги и свел счеты с жизнью. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

ЧП случилось накануне днем. Мужчина запер железные двери дома перед тем, как уйти из жизни.

«При помощи шанцевого инструмента спасатели обеспечили доступ к месту происшествия и передали тело погибшего сотрудникам полиции», — рассказали в областной ПСС.

В этот же день в одном из домов по улице 8 Марта покончила с собой девушка. Ее обнаружил знакомый.

«Вечером он зашел проведать девушку, до которой целый день не мог дозвониться. При помощи шанцевого инструмента спасатели срезали замок на оконных решетках, открыли квартиру изнутри, обеспечив доступ к месту происшествия сотрудникам полиции и родственникам погибшей», — сообщили спасатели.

За минувшие сутки сотрудники Миасского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области выполнили 5 выездов на вызовы социально-бытового характера.