В Миассе мужчина погиб, надышавшись дымом из‑за неисправной вытяжки

Его соседей, в том числе двоих детей, пришлось эвакуировать в спаскомплектах

В Миассе устанавливаются причины пожара в многоквартирном жилом доме по улице Ильмен-Тау. Вызов поступил в понедельник, 27 ноября, сообщает пресс-служба местного пожарно-спасательного гарнизона.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС обнаружили очаг пожара в одной из квартир, на кухне в районе вытяжки. Из-за сильного задымления в подъезде было эвакуировано 15 человек в специальных спаскомплектах. Среди спасенных — двое детей.

Хозяина квартиры также нашли и передали сотрудникам скорой, однако в реанимации мужчина скончался из-за сильного отравления продуктами горения.





Огонь уничтожил мебель и вещи, а также повредил стены и потолок.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной вытяжной системы. В этой связи в спасательном ведомстве напоминают, что необходимо регулярно проводить проверку электрооборудования, так как неисправность может привести к трагическому исходу.