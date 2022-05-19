В Миассе мужчина подделал полис ОСАГО гелевой ручкой

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением 42-летнего мужчины и при проверке документов обнаружили подделанный полис ОСАГО, сообщает ОМВД по Миассу.

Как оказалось, срок действия полиса истек, и мужчина «продлил» его черной гелевой ручкой.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УКРФ („Подделка документов“). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы», — рассказали в полиции.

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