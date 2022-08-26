В Миассе мужчина по указке мошенников взял кредиты и перевел 1,6 млн рублей

Злоумышленники держали связь с потерпевшим несколько дней

В ОМВД по Миассу обратился 64-летний мужчина. Он рассказал, что ответил на звонок якобы сотрудника банка, который убедил его взять кредиты и перевести на разные счета. Потерпевший перевел мошенникам 1,6 млн рублей. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Сначала звонящий сказал мужчине, что с его счета кто-то пытается снять 80 тысяч рублей. Миасец удивился и ответил, что таких денег у него нет на карте.

Несмотря на постоянные предупреждения сотрудников полиции, сообщающих о разных схемах обмана мошенников, граждане продолжают доверять незнакомцам, позвонившим по телефону, и попадать на уловки злоумышленников.

«Злоумышленник сообщил, что нужно предотвратить мошеннические действия и оформить аналогичные заявки, чтобы избежать подобных случаев. Все это время мошенники разговаривали с мужчиной и контролировали его действия. Кроме того, жителю Миасса позвонили якобы из правоохранительных органов и рекомендовали помочь в изобличении мошенников. Номер телефона на экране действительно совпал с номером ведомства, что убедило мужчину в необходимости выполнять инструкции неизвестных», — рассказали в региональном полицейском главке.

Мужчина обратился в четыре кредитные организации и оформил займы на 1,6 млн рублей. Также потерпевшего убедили съездить в Челябинск и оформить кредит и там. В банке областного центра мужчина получил еще 50 тысяч рублей и перевел мошенникам.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

С начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 млн рублей. Раскрывать такие преступления сложно, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.