В Миассе мужчина оформил кредит на знакомую и уехал с деньгами в Сочи

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Ранее судимый 40-летний житель Миасса втайне от своей знакомой взял ее телефон, паспорт, зашел в банковское приложение и оформил онлайн-кредит на 277 тысяч рублей. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

С кредитными деньгами подозреваемый уехал на отдых в Сочи.

В ближайшее время мужчину доставят на допрос в полицию Миасса. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве. 23-летний экс-курьер банка, по версии следствия, оформил по чужим паспортным данным 18 микрокредитов на сумму около 170 тысяч рублей.