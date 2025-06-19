В Миассе мотоциклиста оштрафовали за неправильную перевозку ребенка

Установить нарушителя помогло видео, размещенное в социальных сетях

Опасная поездка миасского мотоциклиста, перевозившего ребенка без соблюдения правил безопасности, попала на видео в социальных сетях. Полицейские отреагировали на публикацию, установили личность нарушителя и привлекли его к ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Видео, размещенное в популярном сообществе, запечатлело 37-летнего мужчину, ехавшего на мотоцикле по оживленной улице Миасса. Перед собой он держал ребенка без необходимых средств защиты. Сотрудники полиции, связавшись с автором видео, оперативно провели разыскные мероприятия и установили личность водителя.

С водителем провели профилактическую беседу, мужчину также оштрафовали за нарушение правил перевозки детей.