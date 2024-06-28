В Миассе мошенники выманили деньги у восьмилетней девочки

Школьница играла в приложении

В Миассе восьмилетняя девочка по указке мошенников перевела со счета бабушки более восьми тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Девочка играла в любимом приложении и получила в нем сообщение о покупке игровой валюты. Далее разговор продолжился в мессенджере. Злоумышленники указали счет, на который школьница перевела деньги с телефона. Бабушка обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Также в Миассе пострадала 65-летняя женщина, забронировавшая поездку в приложении поиска попутчиков. Там ей предложили пройти по ссылке и подтвердить оплату. Злоумышленники заполучили доступ к телефону и списали 14 тысяч рублей.

Полицейские напоминают:

• не стоит сообщать незнакомцам, связавшимися с вами в каком-либо приложении, свой номер телефона и продолжать переписку;

• нельзя переходить по незнакомым ссылкам в сообщениях;

• не сообщайте никому данные ваших карт или CMC-коды.

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.



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