В Миассе мошенники проверяют квартиры под видом сотрудников МЧС

Горожан призывают обращаться в полицию

В Миассе активизировались мошенники, которые под видом сотрудников МЧС предлагают жителям города за деньги проверить вытяжки. Об этом сообщили в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Мошенники втираются в доверие к горожанам и ходят по квартирам в униформе и с удостоверениями. Злоумышленники предлагают услуги по проверке и замене вытяжки и различные услуги, связанные с техникой пожарной безопасности. За свою «помощь» преступники требуют круглые суммы денег.

«Призываем горожан быть осторожнее! Пожарные и сотрудники ГОЧС действительно проводят профилактические обходы населения, однако они никогда не берут за это деньги», — пояснила пресс-секретарь Миасского пожарно-спасательного гарнизона Елена Новикова.

Жителей города просят незамедлительно обращаться в полицию, если в дом приходит лжесотрудник МЧС.