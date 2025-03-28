В Миассе мошенники обманули 17‑летнего юношу на 565 тысяч рублей

Подросток сдал украшения родителей в ломбард

В Миассе 17-летний парень стал жертвой мошенников и перевел им 565 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Подросток, следуя инструкциям злоумышленников, заложил золотые украшения и перевел деньги на чужие счета.

«Аферисты действовали по распространенной схеме, представляясь сотрудниками „Госуслуг“ и запугивая доступом к личному кабинету», — рассказали в региональном полицейском главке.

В ОМВД обратились родители подростка. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Полиция призывает родителей обсуждать с детьми правила финансовой безопасности в интернете и правила общения с незнакомцами.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.