В Миассе 17-летний парень стал жертвой мошенников и перевел им 565 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Подросток, следуя инструкциям злоумышленников, заложил золотые украшения и перевел деньги на чужие счета.
«Аферисты действовали по распространенной схеме, представляясь сотрудниками „Госуслуг“ и запугивая доступом к личному кабинету», — рассказали в региональном полицейском главке.
В ОМВД обратились родители подростка. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).
Полиция призывает родителей обсуждать с детьми правила финансовой безопасности в интернете и правила общения с незнакомцами.
Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.