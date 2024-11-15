В Миассе монтажник, упавший в шахту лифта на стройке, получит 1,3 млн рублей за моральный вред

Добиваться выплаты мужчине, получившему травмы на работе, пришлось через суд

Житель Миасса, техник-монтажник ООО «Союзлифтмонтаж-Миасс», упал в шахту лифта на строительном объекте, после падения с высоты седьмого этажа в декабре прошлого года получил тяжелые травмы, однако выплаты морального вреда ему пришлось добиваться через суд, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что актом расследования несчастного случая установлена неудовлетворительная организация работ, в действиях пострадавшего факта грубой неосторожности не усмотрено.

Прокурор в интересах пострадавшего и членов семьи обратился с иском в суд о возмещении причиненного морального вреда.

«Пострадавший длительное время находился на стационарном лечении, испытывал как физические и нравственные страдания, до настоящего времени здоровье полностью не восстановилось. Супруге и двум несовершеннолетним детям также причинены нравственные страдания, выразившиеся в утрате здоровья близким человеком, требующим постоянного ухода», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона, в пользу членов семьи — 300 тысяч рублей.

Апелляционная инстанция оставила данное решение без изменения. Исполнение проконтролирует прокуратура.

