В Миассе молодые люди украли из автомобиля аккумулятор и магнитолу

Владелица машины обратилась в полицию

В Миассе Челябинской области неизвестные ограбили автомобиль местной жительницы. Потерпевшая обратилась с заявлением о краже в полицию. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

19-летняя девушка рассказала правоохранителям, что кто-то вытащил из ее машины аккумуляторную батарею и магнитолу. Кроме того, водительское стекло оказалось разбитым. Ущерб жительница Миасса оценила в 10 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержаны ранее судимые местные жители, 1996 и 2002 годов рождения. Установлено, что злоумышленники в ночное время путем разбития водительского стекла открыли транспортное средство, откуда похитили имущество»,— сообщили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). По ней злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

24-летнего молодого человека заключили по стражу. Его 18-летнему сообщнику мера пресечения еще избирается.