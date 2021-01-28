В Миассе местный житель обокрал свою подругу

Почти аналогичная история произошла в Копейске

Полицейские Миасса получили заявление от местной жительницы о краже. Женщина рассказала, что у нее пропали ювелирные украшения. Правоохранители выяснили подробности инцидента и задержали подозреваемого. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

31-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что у нее в гостях находился знакомый молодой человек. После того как он покинул ее квартиру, женщина обнаружила пропажу золотой цепочки и подвески. Ущерб она оценила в 15 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД установлен и задержан ранее судимый местный житель, 1987 года рождения. Похищенное задержанный сбыл, деньги потратил»,— уточнили в ведомстве.

Аналогичная история произошла в Копейске: в полицию с заявлением о краже денег, сумки и сотового телефона обратилась 42-летняя местная жительница. Она рассказала, что пригласила малознакомую девушку, с которой распивала спиртные напитки, к себе домой, а когда подозреваемая ушла, потерпевшая не обнаружила указанных вещей.

Полицейские задержали жительницу Челябинска, 1996 года рождения, которая уже успела потратить деньги, а остальное имущество присвоила.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Максимальная санкция данных частей статьи — лишение свободы сроком до двух и пяти лет»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Челябинке избрали меру принуждения в виде обязательства о явке, подозреваемому из Миасса мера пресечения избирается.