В Миассе медсестра перевела мошенникам 250 тысяч рублей

Женщина взяла деньги в кредит

В Миассе 60-летняя медсестра по указке мошенников перевела на разные счета 250 тысяч рублей, сообщили в полиции города.

Женщине позвонили якобы сотрудники банка и сообщили, что по ее документам кто-то пытается оформить кредит. Потерпевшей предложили оформить заем, чтобы предотвратить мошеннические действия.

«Получив в банке 250 тысяч рублей, женщина перевела их на продиктованные телефонные номера, совершив 17 переводов через банкомат», — рассказали в полиции.

Только после этого потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ).

Как ранее сообщал наш сайт, с начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 млн рублей. Раскрывать такие преступления сложно, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.