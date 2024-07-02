В Миассе мальчик упал с велосипеда и получил ранение живота

Понадобилась помощь спасателей

В Миассе школьник получил проникающее ранение живота от рычага переключения передач велосипеда, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи, однако из-за габаритов велосипеда транспортировка ребенка в больницу была невозможна. Медики вызвали спасателей.

«Под присмотром врача рычаг и трос демонтировали с велосипеда, дальнейшую помощь мальчику оказали уже в больнице», — рассказали в областной ПСС.

Специалисты напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить 112.

Автор: Виктория Ахрарова