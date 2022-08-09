В Миассе мальчик на самокате попал под колеса авто

Ребенка госпитализировали

В Миассе школьник пересекал проезжую часть на самокате и попал под колеса легковушки, сообщают в группе «Нетипичный инцидент Миасс во «ВКонтакте».

ЧП случилось накануне, 8 августа.

По сведениям очевидцев, мальчик резко выехал на дорогу, а водитель авто не успел затормозить. Школьника увезли в больницу.

Как ранее сообщал наш сайт, рядом с домом по улице Блюхера, 2а 49-летний водитель Kia сбил 17-летнюю девушку, которая передвигалась на арендованном электросамокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.