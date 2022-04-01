В Миассе ликвидировали подпольное казино

Задержан организатор заведения

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Миасса. Ее подозревают в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в феврале подозреваемая оборудовала в нежилом помещении подпольное казино. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ.

«Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу», — сообщили в региональном СУ СКР.

Ранее в Миассе ликвидировали подобное заведение.

В 2021 году жительница Челябинска организовала в нежилом помещении одного из домов казино, где проводила азартные игры, используя компьютеры. Игорное заведение обнаружили и ликвидировали сотрудники полиции.

