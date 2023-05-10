В Миассе крупные лесные пожары привели к уголовным делам о поджоге

Правоохранители сейчас ищут подозреваемого

Следственный отдел ОМВД Миасса возбудил уголовные дела о поджоге после пожаров в лесах, расположенных в городской черте и в Ильменском заповеднике. Как сообщили в областной прокуратуре, дела возбуждены по статье «Покушение на уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога». Речь идет о возгораниях, которые возникали 3 и 4 мая на обширной территории вокруг Миасса, причем уже есть предварительная версия тех событий.

Первый пожар, по версии силовиков, неизвестный устроил в кварталах Тургоякского участкового лесничества, в кварталах городских лесов и на территории Ильменского заповедника (в районе СНТ «Урал-4»). ИА «Первое областное» тогда сообщало, что огонь прошел по Ильменскому хребту, а гарь и запах дыма остро чувствовали жители Машгородка. Площадь, пройденная огнем, составила 24 гектара.

Более крупным было возгорание, произошедшее на следующий день в квартале 152 Новоандреевского участкового лесничества и в 1 квартале городских лесов Миасса. Там площадь, которую заняло пламя, составила 220 гектаров. В делах пока нет фигурантов, их возбудили по фактам возгораний.

«Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены прокуратурой города Миасса на контроль», — сообщили в надзорном ведомстве.

Еще одно разбирательство, которое пока не привело к уголовному делу, ведется по факту крупного пожара в национальном парке «Зигальга». Там огонь за несколько дней прошел более тысячи гектаров территории, а огнеборцы с трудом справились с пожаром. Предварительная причина, выдвинутая сотрудниками нацпарка, — незатушенный костер, брошенный туристами-сплавщиками. Ситуацию усугубила сухая ветреная погода.

Кстати, ситуация с природными пожарами в нашем регионе стабилизировалась вместе с пришедшим похолоданием: за прошлые сутки зафиксировали всего шесть небольших лесных возгораний. Впрочем, нарушителей особого противопожарного режима уже начали задерживать. Так, в Магнитогорске задержали 40-летнего мужчину, который в нетрезвом виде поджег сухую траву в левобережной части города. Он хотел, чтобы в этом месте как можно быстрее выросла зеленая трава.