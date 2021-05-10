В Миассе кроссовер сбил мотоциклиста

Водителя двухколесного транспорта госпитализировали с травмами

Накануне вечером, 9 мая, в Миассе Челябинской области автомобилист столкнулся с мотоциклистом. Последний получил травмы. Подробнее рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД России по городу Миассу Челябинской области.

Авария произошла в 21:50 на одном из нерегулируемых перекрестков. Водитель автомобиля «Санг Юнг Кайрон», 1962 года рождения, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом «Ирбис ТТР», который двигался прямо во встречном направлении.

«В результате ДТП водитель мотоцикла — мужчина, 1996 года рождения, — получил телесные повреждения и был госпитализирован»,— уточнили в ведомстве.

Отметим, пострадавший мотоциклист лишен права управления транспортом.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.