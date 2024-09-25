В Миассе коммунальщики выплатят 4 млн рублей подростку, упавшему в котлован

Девочка лечится уже больше года

Миасский городской суд обязал МУП МГО «Городское хозяйство» выплатить местной жительнице и ее матери свыше четырех миллионов рублей компенсации за падение подростка в котлован, сообщили в пресс-службе суда.

В августе 2023 года девочка возвращалась домой и упала в вырытый котлован, не заметив его в темноте. Котлован не был огражден, также около ямы не было никакого освещения. В результате ребенок получил тяжелые травмы и стал инвалидом: девочка нуждается в посторонней помощи, до сих пор испытывает боли и проходит лечение.

Мать девочки обратилась в суд с требованием взыскать с администрации города и предприятия три миллиона рублей компенсации морального вреда, два миллиона рублей сверх возмещения вреда, а также почти 60 тысяч рублей, которые были потрачены на лечение и оплату услуг представителя ребенка.

В суде выяснили, что ранее двое сотрудников МУП МГО «Городское хозяйство» были признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении работ и сейчас отбывают наказание. В иске к администрации города было отказано, поскольку мэрия не несет ответственности за предприятие.

В результате с учетом степени причиненного ребенку вреда суд постановил выплатить семье четыре миллиона рублей компенсации морального вреда и компенсации сверх возмещения вреда, а также 27 970 рублей за лечение и 15 тысяч рублей за оплату услуг представителя.