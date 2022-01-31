В Миассе коммерсанта оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку представителю машзавода

Ранее суд признал виновным получателя взятки

После прокурорской проверки в Миассе было возбуждено административное дело по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица, сообщает прокуратура Челябинской области.

Установлено, что представитель ООО «ПромМетиз» передал более 275 тысяч рублей в качестве взятки должностному лицу АО «Миасский машиностроительный завод» в обмен на выбор коммерческой организации в качестве поставщика продукции. Прокурор возбудил дело по статье 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»).

«По результатам рассмотрения постановления ООО „ПромМетиз“ признано виновным в совершении правонарушения, назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей», — сообщает региональная прокуратура.

Ранее получатель взятки был признан виновным по пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).