В Миассе хулиганы бросили горящую покрышку в толпу людей

Ожоги получила женщина, наблюдавшая за огненным шоу

Минувшей ночью в Миассе Челябинской области неизвестные решили устроить огненное шоу: местные собрались и начали жечь покрышки. Один из участников «ежегодного мероприятия», раскручивая горящую покрышку, бросил ее в людей, которые наблюдали за происходящим. В результате пострадала женщина. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

Известно, что несколько человек ежегодно собираются в старой части города и жгут покрышки. Этот год не стал исключением. Посмотреть на файер-шоу собралась толпа людей. В какой-то момент один из «организаторов» привязал к покрышке веревку, поджег ее и начал раскручивать. А затем бросил в зрителей.

«Серьезные травмы получила женщина. У нее сильные ожоги на руках, огонь задел лицо. Даме оказали помощь в травмпункте, сейчас она дома. Сейчас артиста файер-шоу ищут»,— рассказали очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что по факту инцидента проводится проверка, личности виновных устанавливаются. Происшествие находится на контроле главы ведомства Михаила Скокова.

