В Миассе из-за загоревшегося электросамоката дом покинули шесть человек

Огонь успел охватить вещи, мебель и потолок в квартире

В одной из квартир дома по улице Победы в Миассе загорелся оставленный на подзарядке электросамокат. Из-за задымления на улицу эвакуировались шесть человек, в том числе трое детей, сообщили в городском пожарно-спасательном гарнизоне.

«Нельзя оставлять электроприборы на зарядке без присмотра. К возгоранию может привести неисправность электрооборудования, а также короткое замыкание. Обязательно вынимайте зарядное устройство из розетки. В сети могут произойти скачки напряжения — технические сбои и отключения, и в итоге пластмассовый прибор может вспыхнуть», — напоминают сотрудники МЧС.

ЧП в Миассе обошлось без пострадавших.