В Миассе из‑за тлеющих торфяников загорелись гаражи

В поврежденных огнем боксах автомобилей не было

Спасатели Миасского отряда и сотрудники МЧС ликвидировали огонь в гаражном кооперативе «Вымпел». Пожар начался внутри боксов из-за тлеющих торфяников. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели приступили к спасению имущества владельцев гаражей — с помощью бензиновых моторезов специалисты вскрыли двери боксов. К счастью, в поврежденных огнем гаражах автомобилей не было.

«Огнем было уничтожено перекрытие одного гаража на площади 28 кв. м и стены на площади 10 кв. м. На месте работали 4 единицы техники и 16 человек личного состава», — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, в Челябинской области ввели особый противопожарный режим. С 30 апреля во всех муниципальных образованиях Южного Урала вводятся дополнительные противопожарные меры.