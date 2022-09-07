В Миассе из‑за пожара в многоэтажке на улицу эвакуировались 15 человек

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета

Сегодня утром, 7 сентября, в Миассе загорелась квартира в одном из домов на улице Севастопольской. Об этом сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

Из-за сильного задымления на улицу эвакуировались 15 человек.

«Пожарным понадобилось около пяти минут, чтобы локализовать и ликвидировать возгорание. На месте работали три звена ГДЗС. В результате пожара уничтожена кровать и повреждена стена в комнате. Причины возгорания на данный момент устанавливаются, но, по предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожности при курении», — рассказали в ведомстве.

Хозяин квартиры выжил, однако отравился продуктами горения.