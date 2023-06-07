В Миассе из-за поджога релейных шкафов остановилось движение поездов

К данному часу график восстановлен

На перегоне Хребет — Сыростан неизвестные подожгли четыре релейных шкафа. Из-за этого движение поездов задержалось на час и 17 минут, сообщили в пресс-службе ЮУЖД. Возгорание произошло накануне, 6 июня.

«На время ликвидации последствий задержали несколько пассажирских поездов. За правонарушение виновным грозит уголовная ответственность. Обо всех случаях поджогов сообщайте в правоохранительные органы или звоните на горячую линию ЮУЖД по номеру 8-800-775-00-00», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщал наш сайт, диверсанты подожгли релейные шкафы на перегоне Магнитогорск-Грузовой — Куйбас.