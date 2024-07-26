В Миассе из‑за обильных дождей разрушился мост через реку Тыелга

Для жителей отрезанного водой поселка доставят все необходимое

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

«Всего в поселке проживают порядка 250 человек. От „большой земли“ временно оказались отрезаны около 55 домовладений. В ближайшие дни через броды будут доставлять все необходимое для жителей поселка либо вывезут людей по их желанию»,

— сообщили в правительстве Челябинской области.