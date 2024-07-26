Из-за обильных осадков в Миасском городском округе размыло переправу через реку Тыелга. На месте происшествия проведено совещание с представителями администрации, МКУ «Управление ГОЧС» создан оперативный штаб по развитию паводковой ситуации, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Из-за разрушения переправы часть поселка Тыелга оказалась отрезана.
«Всего в поселке проживают порядка 250 человек. От „большой земли“ временно оказались отрезаны около 55 домовладений. В ближайшие дни через броды будут доставлять все необходимое для жителей поселка либо вывезут людей по их желанию», — сообщили в правительстве Челябинской области.
Мероприятия по ликвидации последствий ЧП контролирует прокуратура.
Жителям Челябинской области напомнили, куда звонить при подтоплениях и перебоях со светом.
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