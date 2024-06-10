В Миассе из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

Из-за задымления эвакуированы 30 человек

Сегодня, 10 июня, в общежитии по улице Победы в Миассе загорелась одна из комнат на девятом этаже, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Во время тушения спасатели нашли лежащего на диване мертвого мужчину. По одной из версий причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

«Пожар ликвидирован. Самостоятельно эвакуировалось 30 человек, из них 7 детей», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сотрудники МЧС также напомнили, что даже малый источник зажигания способен принести большие неприятности и лишить человека жизни.

Как ранее сообщал наш сайт, в Троицке мужчина пытался потушить свой горящий дом и получил ожоги.

Автор: Анна Кассем