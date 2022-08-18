Иномарка сбила 9‑летнюю школьницу в Миассе

Девочке назначили амбулаторное лечение

В Миассе девятилетняя девочка попала под колеса иномарки. В результате ДТП школьница получила травмы. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе ОМВД города.

ДТП произошло вечером 17 августа на улице Орловской. За рулем авто «Рено-Сандеро», сбившего ребенка, находился 34-летний водитель.

В полиции уточнили, что девочка пересекала проезжую часть слева направо в не установленном для перехода месте.

Ранее в Челябинске рядом с домом № 116 по улице Артиллерийской 55-летний водитель «Рено-Логан» сбил 15-летнюю школьницу.

