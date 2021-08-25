В Миассе иномарка сбила школьника на велосипеде

Подростка госпитализировали с травмами

В Миассе 62-летний водитель «Рено-Логан» сбил 13-летнего велосипедиста. ДТП произошло вечером 24 августа у дома 28 по улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в отделе ГИБДД города.

«Велосипедист управлял велосипедом и пересекал проезжую часть в не установленном для перехода месте слева направо по ходу движения транспортного средства», — прокомментировала инспектор по пропаганде БДД ГИБДД по Миассу Дарья Лунева.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, его госпитализировали.

Напомним, ранее в Миассе 40-летняя женщина за рулем «Хендай Гетц» сбила 12-летнего велосипедиста. Мальчик повредил ногу.