В Миассе иномарка сбила ребенка на зебре

Юного пешехода госпитализировали с травмами

Накануне вечером, 22 мая, в Миассе Челябинской области ребенок попал под колеса автомобиля и получил травмы. Подробнее об аварии корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе ГИБДД Отдела МВД России по городу Миассу.

ДТП произошло в 17:50 в районе дома № 2 по улице Свердлова. Автомобиль «Киа Сид», за рулем которого находился мужчина, 1970 года рождения, наехал на восьмилетнего ребенка, переходившего дорогу по зебре.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия, проводится необходимая проверка.