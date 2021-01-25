В Миассе иномарка протаранила электроопору

В результате ДТП пострадали два человека

В Миассе иномарка слетала с дороги и врезалась в электроопору. ДТП произошло ранним утром 24 января.

«В 06:45 в районе дома 56 по проспекту Автозаводцев водитель, женщина 1988 года рождения, управляя автомобилем „Киа Соренто“, в условиях снегопада не справилась с управлением и выехала за пределы дороги влево, где совершила наезд на препятствие в виде электроопоры», — сообщила инспектор по пропаганде БДД ГИБДД по Миассу Дарья Лунева.

Травмы получили водитель авто и 28-летний пассажир. Их доставили в больницу.