В Миассе иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии

Ночью 1 ноября в Миассе водитель иномарки наехал на пешехода. В результате переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу женщина скончалась на месте происшествия, сообщили в пресс-службе Отдела ГИБДД ОМВД России по городу Миассу.

Авария произошла около 01:00 на улице Макеева, 16. 23-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Тойота Королла», сбил переходившую по пешеходному переходу 45-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии»,— сообщили в ведомстве.

Подобное ДТП произошло в минувшую субботу в Троицке. 22-летний водитель, находясь за рулем иномарки без прав, насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.