В Миассе и Озерске эвакуировали посетителей торговых центров

В нескольких городах Челябинской области спецслужбы проверяют информацию об опасных предметах

В Челябинской области на нескольких объектах с массовым пребыванием людей сегодня идут проверки информации об опасных предметах, сообщил ИА «Первое областное» собственный источник в правоохранительных органах.

В частности, речь идет о ТРК в Миассе и Озерске.

Ранее местные паблики сообщали об эвакуации посетителей из миасского ТРК «Слон». В администрации города ИА «Первое областное» подтвердили факт эвакуации. О ее причинах официально не сообщается.

Аналогичная информация поступила также из Чебаркуля. Там опасные предметы ищут в гарнизонном доме офицеров и выставочном зале «Колорит».

Напомним, что в четверг, 14 июля, из-за информации о минировании зданий были эвакуированы ТРК «Агат», стадион им. Светланы Ишмуратовой и санаторий «Металлург» в Златоусте, а также ТК «Слава» в Копейске.