В Миассе грабитель сорвал с женщины в лифте цепочку за 200 тысяч рублей

Пострадавшая обратилась в полицию

На жительницу Миасса в лифте дома по улице 8 Марта напал ранее судимый мужчина. Угрожая женщине оружием, он похитил у нее золотую цепочку. Об этом сегодня, 30 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительной версии, 40-летний мужчина заметил 63-летнюю женщину в общественном транспорте, вышел с ней на одной остановке и пошел за ней до дома по улице 8 Марта. Подозреваемый потребовал от женщины снять цепочку с ее шеи. При этом угрожал потерпевшей похожим на нож предметом. Женщина отказалась, однако грабитель сорвал украшение и сбежал. Ущерб пострадавшей составил 200 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу.