В Миассе спасателям пришлось проникнуть в квартиру, где была заперта годовалая девочка, сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности Челябинской области.
Малышку оставили под присмотром бабушки, но в какой-то момент женщина вышла на лестничную площадку, а дверь в квартиру захлопнулась.
«Из-за сквозняка входная дверь хлопнула и закрылась на защелку», — уточняют в пресс-службе.
Женщина позвонила спасателям. Они попали в квартиру через окно и открыли входные двери. Малышка за время отсутствия взрослых не пострадала.