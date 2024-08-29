В Миассе годовалая девочка оказалась запертой одна в квартире

Чтобы попасть к ней, бабушке пришлось вызвать спасателей

В Миассе спасателям пришлось проникнуть в квартиру, где была заперта годовалая девочка, сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности Челябинской области.

Малышку оставили под присмотром бабушки, но в какой-то момент женщина вышла на лестничную площадку, а дверь в квартиру захлопнулась.

«Из-за сквозняка входная дверь хлопнула и закрылась на защелку», — уточняют в пресс-службе.

Женщина позвонила спасателям. Они попали в квартиру через окно и открыли входные двери. Малышка за время отсутствия взрослых не пострадала.