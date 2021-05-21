В Миассе годовалая девочка оказалась одна в запертом авто

Мать ребенка вызвала спасателей





На парковке по улице Ильмен-Тау в Миассе женщина вышла из автомобиля, а ее маленькая дочь оказалась заперта внутри. Специалистам пришлось вскрывать дверь машины инструментом. Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы.

ЧП случилось накануне, 20 мая. Женщина вышла из машины на парковке, оставив ключ внутри салона. Неисправная сигнализация дала сбой и заблокировала все двери. Полуторагодовалая девочка оказалась внутри машины одна.

«Прибывшие спасатели Миасского отряда вскрыли дверь подручным инструментом и передали ребенка матери», — сообщили в пресс-центре ПСС.

Специалисты призывают автовладельцев контролировать исправность сигнализации в машинах, не забывать ключи в салоне и, конечно, не оставлять маленьких детей и домашних животных без присмотра.