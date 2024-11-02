В Миассе экс‑гаишник принимал экзамены по вождению за взятки

Те, кто доплатил, сдавали «город» по заранее известному маршруту

В Миассе будут судить бывшего гаишника, который давал поблажки на экзаменах по вождению. Преимущество получали те, кто заносил экзаменатору конверты с дензнаками, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Выявление и пресечение многолетней — с 2020-го по ноябрь 2023-го — преступной деятельности фигуранта осуществлено в результате совместной работы следователей регионального СКР и сотрудников УФСБ России по Челябинской области.

Бывшему сотруднику РЭО вменяется 31 преступление. По версии следствия, размер денежного вознаграждения варьировался от 15 до 70 тысяч рублей. Взамен обвиняемый оказывал содействие тем, кто не мог сдать «город»: принимал экзамен по заранее известному кандидату маршруту, а также игнорировал допускаемые ошибки.

Уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования установлено, что коррупционный доход обвиняемый потратил, в том числе на приобретение автомобиля марки LEXUS, на который наложен арест.

Добавим, при расследовании уголовного дела за совершение аналогичных преступлений был привлечен коллега обвиняемого, в отношении которого выявлено девять фактов получения взяток. Уголовное дело в отношении него уже рассмотрено, суд лишил его свободы на 2,5 года.