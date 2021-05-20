В Миассе двухлетняя малышка закрыла мать на балконе

Женщину вызволяли областные спасатели

В Миассе областные спасатели помогли женщине, которую на балконе заперла двухлетняя дочь. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«В одной из квартир многоэтажного дома на улице Уральской двухгодовалая девочка закрыла свою маму на балконе. Квартира, расположенная на четвертом этаже, была закрыта изнутри, поэтому вернувшийся домой отец семейства не мог помочь ни малышке, оказавшейся в одиночестве, ни супруге», — рассказали в пресс-центре областной ПСС.

Спасатели Миасского отряда открыли дверь при помощи шанцевого инструмента. Во время происшествия никто не пострадал.