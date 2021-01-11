В Миассе двухлетний ребенок попал под колеса маршрутки

Малыша доставили в больницу

В Миассе в результате наезда маршрутки пострадал двухлетний ребенок. ДТП произошло у дома 44 по проспекту Макеева днем 11 января.

«В 11:10 водитель, 1961 года рождения, управляя автомобилем „Луидор“, при начале движения от остановки общественного транспорта совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который упал с бордюрного камня на проезжую часть дороги», — сообщила инспектор по пропаганде БДД Дарья Лунева.

С травмами двухлетнего ребенка госпитализировали. Добавим, что в момент ДТП он был в сопровождении взрослого.