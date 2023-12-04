В Миассе две туристки застряли в тайге из-за сломанного снегохода

Понадобилась помощь спасателей

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Две туристки поздним вечером остались посреди тайги и не смогли добраться до населенного пункта из-за сломавшегося снегохода. Пострадавшие успели передать свои координаты спасателям и дождались помощи, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Женщины рассчитывали доехать до гостевого домика в районе Северных Печей.

«К счастью, женщины были хорошо подготовлены, одеты и экипированы по погоде. Поисково-спасательные работы были завершены к ночи — пешком, в метель, пройдя более 10 км по таежному бездорожью, спасатели вывели пострадавших к поселку Тыелга, к личному автомобилю», — рассказали в региональной ПСС.

В Златоусте не смог самостоятельно выбраться из леса 69-летний охотник. Мужчина укрылся в охотничьем домике и дождался помощи спасателей.