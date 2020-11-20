В Миассе девушка-водитель пострадала в аварии

Обстоятельства инцидента выясняют полицейские.

20-летняя девушка стала жертвой ДТП в Миассе. Инцидент, как сообщают местные СМИ, произошёл сегодня, 20 ноября, около 15:00 на объездной дороге Тургоякского шоссе — на уровне ГРЦ имени Макеева. Столкнулись ВАЗ-2115 и грузовик с кирпичами.



«Как рассказала инспектор по пропаганде БДД ведомства Дарья Лунёва, столкнулись манипулятор, гружённый кирпичом, и автомобиль ВАЗ-2115. Легковушка фактически превратилась в груду искорёженного металла. Травмы получила 20-летняя девушка, управлявшая „пятнадцатой“»,— сообщает сайт newsmiass.ru.

Все обстоятельства случившего выясняют полицейские. По словам очевидцев, на месте ДТП работали экипаж ДПС, а также пожарные и врачи скорой помощи.