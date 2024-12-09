В Миассе бытовой мусор взорвался прямо в кузове мусоровоза

Водитель успел снять инцидент на видео

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В Миассе прямо в мусоровозе вспыхнули отходы, которые водитель забрал с контейнерной площадки на Тургоякском шоссе, 1/27а. Машина при этом не пострадала — мужчина успел выгрузить содержимое и отъехать на безопасное расстояние. О происшествии рассказали в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Водитель загрузил мусор в машину и начал его прессовать. В этот момент, по данным пресс-службы ЦКС, внутри что-то взорвалось и загорелось.

Мужчина выгрузил полыхающие отходы и отогнал машину на безопасное расстояние. После чего стал снимать происходящее на видео. На видео слышны взрывы мусора. Водитель за кадром сказал, что на этот адрес он больше никогда не поедет.

«По информации Центра коммунального сервиса, контейнерной площадкой, с которой вывозился мусор, пользуются юридические лица. По договорам с ними ЦКС обеспечивает вывоз твердых коммунальных отходов и иных отходов, к которым относится уличный смет и ветошь», — отметили в пресс-службе.

На место выезжали пожарные, которые ликвидировали возгорание. В пресс-службе обратили внимание, что регоператор не занимается вывозом взрывоопасных предметов.

Компания намерена обратиться к потребителю с претензией о компенсации причиненного ущерба. ЦКС также направит заявление в надзорные органы с требованием провести проверку соблюдения производственным предприятием мер противопожарной безопасности в процессе осуществления хозяйственной деятельности, а также привлечь к ответственности виновных в происшествии лиц.