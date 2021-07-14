В Миассе бухгалтера ресторана будут судить за растрату

По версии следствия, женщина пользовалась банковской картой предприятия

Полиция завершила рассмотрение уголовного дела в отношении бухгалтера одного из ресторанов Миасса. Женщину обвиняют в крупной растрате. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, 45-летняя обвиняемая снимала деньги с банковской карты ресторана и тратила их на собственные нужды. Всего она присвоила более 650 тысяч рублей. Обнаружив крупную пропажу, руководство ресторана обратилось в полицию.

«В отношении бухгалтера было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ („Присвоение и растрата“)», — рассказали в региональном полицейском главке.

Материалы дела переданы в Миасский городской суд. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

Как ранее писал наш сайт, 6 июля Челябинский областной суд оставил в силе приговор первой инстанции в отношении бывшего бухгалтера МУ «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Елены Тарасовой. Она признана виновной в мошенничестве.

Установлено, что виновная в период с января 2015 по декабрь 2019 года, используя свое служебное положение, похитила более 4 миллионов рублей у администрации Магнитогорска. Она начисляла себе и своему супругу завышенные премии, отпускные и зарплату.

Правобережный районный суд Магнитогорска назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима.