В Миассе будут судить подростка, работавшего курьером у мошенников

16-летний южноуралец похитил около 800 тысяч рублей

В Миассе перед судом предстанет 16‑летний подросток, которого обвиняют в мошенничестве и хищении денежных средств у пенсионерки под видом помощи ее родственнице, сообщает прокуратура Челябинской области.

«В марте 2024 года подросток дважды приезжал к пенсионерке, которую мошенники убедили, будто ее родственница виновата в ДТП. Злоумышленники убедили женщину передать деньги для компенсации вреда и избежания уголовной ответственности», — отметили в ведомстве.

Шестнадцатилетний южноуралец похитил 767 тысяч рублей. Часть денег он перевел на банковские счета злоумышленников и часть оставил себе.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.