В Миассе будут судить менеджера предприятия, похитившего полмиллиона рублей

Он может лишиться свободы на шесть лет

В Миассе завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере, в отношении менеджера одного из промышленных предприятий. Мужчина, используя свое служебное положение, похитил свыше 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отвечая за материально-техническое снабжение предприятия, обвиняемый завышал фактическую стоимость товаров, указанных в договоре поставки. Кроме того, он получал от поставщика деньги за обеспечение дальнейшего сотрудничества.

Должностному лицу предъявили обвинение в мошенничестве. Собранные материалы направлены на рассмотрение в Миасский городской суд.