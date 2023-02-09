В Миассе BMW перевернулся на бок после столкновения с Renault

ДТП обошлось без пострадавших

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Сегодня, 9 февраля, рядом с домом № 5 по улице 8 июля 49-летний водитель BMW X5 при перестроении из левой полосы в правую не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в дерево, сообщили Первому областному информагентству в УГИБДД по Челябинской области.

«От удара машину отбросило на проезжую часть, где случилось столкновение с Renault Logan под управлением 49-летнего мужчины», — рассказали в Госавтоинспекции.

После столкновения автомобиль BMW опрокинулся на бок на проезжей части. Водители не пострадали.