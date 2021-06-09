Водитель мотоцикла без прав управления транспортным средством наехал на 11-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали с травмами. Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в ОМВД ОГИБДД по Миассу.
ЧП случилось накануне, 8 июня, в районе дома № 2 по улице Свердлова. 16-летний водитель мотоцикла сбил девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта.
«Девочка получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение», — рассказали в миасском ОГИБДД.
Также в Госавтоинспекции сообщили, что парень не имел прав на управление мотоциклом. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7. КоАП РФ.
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