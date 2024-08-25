В Миассе автомобилист сбил семилетнего самокатчика

Мальчик в больнице

Накануне, 24 августа, в Миассе 54-летний водитель автомобиля Isuzu сбил семилетнего мальчика, пересекавшего дорогу на самокате. Ребенок госпитализирован с травмами, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла у дома № 49 по улице 8 Июля на пешеходном переходе. По предварительным данным, мальчик пересекал дорогу на красный сигнал светофора, когда попал под колеса иномарки. Он получил различные травмы и был госпитализирован.

«Госавтоинспекция призывает родителей ежедневно напоминать своим детям о важности соблюдения Правил дорожного движения, особенно перед началом учебного года»,— призвали инспекторы.